Bundee Aki prolonge jusqu'en 2025 avec l'Irlande et le Connacht

Bundee Aki en action face aux All Blacks. (A. Mounic/L'Équipe)Très performant durant la Coupe du monde et nommé parmi les finalistes pour le titre de meilleur joueur du monde,« Jouer avec l'Irlande est très important pour moi et je suis ravi d'avoir prolongé avec la Fédération irlandaise de rugby et.

D'origine néo-zélandaise, Aki a été sélectionné 53 fois depuis ses débuts en 2017 avec l'Irlande. Il avait probablement été le meilleur joueur du quinze du Trèfle lors de la Coupe du monde.

