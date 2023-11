Bruno Solo se confie sur sa collaboration avec la femme de Nagui

Ce samedi 28 octobre 2023, Léa Salamé a reçu Bruno Solo ou encore Nagui sur le plateau de Quelle époque !. L’occasion pour l’acteur de se confier sur sa collaboration avec la femme de l’animateur télé."Je travaille assez régulièrement avec l’épouse de Nagui, j’ai fait deux pièces de théâtre avec elle", a expliqué l’acteur de Caméra Café.

Lors de sa venue sur France 2, Nagui s’est aussi confié sur sa famille. Et l’animateur de France 2 n’a pas pu cacher son émotion quand le sujet du décès de son papa a été évoqué. “Votre père qui est mort avant de vous voir réussir à la télé et ça c’est votre vraie blessure, c’est qu’il n’aura jamais vu, ça ne passe pas ça” a déclaré Léa Salamé. Les yeux embués, Nagui a acquiescé.

Nagui : cette fois où il a surpris son ancienne compagne le tromper Nagui poursuit : "Les gars de la sécurité voient ça. Ils se tournent, ils me voient, l'un d'entre eux s'approche avec un nerf de bœuf et derrière lui son chef lui dit 'éclate-le'. Et là j'ai le nerf qui vient me taper là. Je suis tombé dans les pommes. Je suis allé à l'hôpital, j'ai passé ma nuit à l'hôpital. headtopics.com

L'athlète Yohan Durand intervient lors de l'assemblée générale d'Initiative PérigordL'association Initiative Périgord a célébré ses 25 ans en présence de l'athlète Yohan Durand. Ce dernier a partagé son expérience du haut niveau avec les chefs d'entreprise et les partenaires présents.

Polémiques lors de la Coupe du monde de rugby 2023Retour sur les polémiques qui ont émaillé la compétition, de la cérémonie d'ouverture jugée trop franchouillarde aux réactions divergentes du public.

12 hommes jugés pour un projet d'attentat lors de la campagne présidentielle de 2017Le procès de Clément Baur, Mahiedine Merabet et dix autres hommes pour un projet d'attentat s'ouvre à Paris. Les deux présumés coupables ont été localisés grâce à leur tentative de contacter le groupe État islamique. Une perquisition a permis de saisir des armes et des munitions.

G2 Esports surpris par NRG lors des Mondiaux de League of LegendsG2 Esports, favori de sa confrontation face à NRG, a été battu et se retrouve en position difficile pour les quarts de finale des Mondiaux de League of Legends en Corée du Sud. Les Européens ont été dépassés en deux manches sèches, laissant planer des doutes sur leur confiance et leur style de jeu.

Des centaines de bâtiments détruits lors des bombardements à GazaDes centaines d'immeubles et de maisons ont été détruits et des milliers d'autres logements ont été endommagés lors des bombardements israéliens à Gaza. Les zones autour des hôpitaux et le camp de réfugiés de Chati ont été particulièrement touchés. Les habitants décrivent la situation comme pire qu'un tremblement de terre. Le black-out de la bande de Gaza a été imposé pour cacher le massacre.

Défi pour l'équipe lors du prochain matchL'entraîneur souligne la difficulté de jouer à l'extérieur après un match de Ligue des champions. Malgré cela, il insiste sur l'importance de rester concentrés et de prendre les trois points contre Marseille. Il se réjouit également du retour d'un joueur polyvalent qui peut apporter beaucoup à l'équipe.