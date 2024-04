Brigitte Macron dévoile sa routine sportive et alimentaire

Brigitte Macron se distingue par sa silhouette svelte et élancée qu'elle sublime régulièrement par des looks chics et élégants. Pour se maintenir en forme et pour garder la ligne, la Première dame semble avoir adopté certaines habitudes alimentaires et sportives.

En déplacement à l'institut médico-éducatif de Saint-Cloud, située dans les Hauts-de-Seine, ce mercredi 3 avril, l'épouse d'Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé, avant de dévoiler sa routine sportive, comme l'a rapporté RMC Sport ce mercredi 3 avril. “Moi, je fais un peu de sport tous les jours”, a-t-elle expliqué. Avant de préciser : “Je n'ai pas de coach, je me débrouille moi-même”. Et, ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les abdos. “J'adore les abdos. Je fais mes abdos du vélo, je cours un peu, mais pas du tout de forcing...”, a-t-elle souligné. Avant de poursuivre : “Dès que je prends un coach, il me casse, donc je me débrouille toute seul

Brigitte Macron Silhouette Sport Alimentation Routine Sportive

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



GALAfr / 🏆 46. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rumeurs autour de Brigitte Macron : Emmanuel Macron sort du silence pour dénoncer les 'fausses informations'En marge de la cérémonie du scellement de l'IVG dans la Constitution, Emmanuel Macron en a profité pour revenir sur les rumeurs complotistes autour de sa femme Brigitte.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Rumeur transphobe sur Brigitte Macron : pourquoi la Première dame reste silencieuseCe vendredi 22 mars, Emmanuelle Anizon s’est exprimée sur les ondes d’Europe 1. Le grand reporter au Nouvel Obs est notamment revenue sur la stratégie de communication de Brigitte Macron face aux rumeurs transphobes dont elle fait l’objet.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

– Brigitte Macron : rare apparition avec sa fille Tiphaine pour un jour historiqueQuatre jours après le vote du Congrès pour inscrire l’IVG dans la Constitution, une cérémonie de scellement a été organisée place Vendôme ce vendredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Brigitte Macron était présente avec sa fille Tiphaine à cet événement historique, comme l’a révélé une association sur Instagram.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Pau : un homme a été interpellé pour des outrages envers Emmanuel et Brigitte MacronLes messages visés par la justice, comme « Macron fraudeur », étaient affichés sur son garage. Il a reconnu les faits vendredi 22 mars et est convoqué lundi 25 devant un délégué du procureur

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

– Brigitte Macron : sortie à Versailles pour ses petits-enfants Emma, Alice et ThomasEn ce dimanche de Pâques, trois des sept petits-enfants de Brigitte Macron, Emma, Alice et Thomas, ont pris un grand bol d’air frais à Versailles...

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Brigitte Macron et la rumeur 'Jean-Michel Trogneux' : Emmanuel Macron s'exprime pour la première fois et dénonLe chef de l'Etat a commenté ce vendredi 8 mars les rumeurs selon lesquelles sa compagne Brigitte serait en réalité transgenre. Il a dénoncé 'les fausses informations et les scénarios montés'.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »