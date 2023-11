Briançon: un individu interpellé avec 100 cartouches de cigarettes

Un homme a été interpellé avec 100 cartouches de cigarettes par les douanes des Hautes-Alpes a appris BFM DICI. Les faits se sont produits la semaine du 16 octobre dernier sur la commune de Briançon.

Des cartouches venant d'Italie L’individu, originaire de Grenoble et âgé d’une quarantaine d’années, avait acheté toutes ces cartouches lors d’un récent voyage en Italie. L’individu s’est acquitté d’une amende de 1.500 euros et toute sa marchandise a été saisie par les douaniers. Actuellement, l’achat d’une seule et unique cartouche est autorisé en Italie avant un retour en France.

Briançon: un corps retrouvé dimanche la DuranceVIDÉO - Un corps sans vie a été retrouvé dans la Durance, à Briançon, dimanche. Lire la suite ⮕

Découverte d'un corps dans la Durance à BriançonLe corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans la Durance à Briançon. Une enquête est ouverte pour identifier la victime et préciser les circonstances de sa mort. Lire la suite ⮕

Duel 100% italien sur le banc pour l'OlympicoMarseille et Lyon, avec Gennaro Gattuso et Fabio Grosso, se rencontrent pour la première fois en tant qu'entraîneurs en France. Malgré l'enjeu sportif, les deux Italiens se souhaitent mutuellement du succès. Lire la suite ⮕

Balerdi suspendu, Gigot apte mais pas à 100%, la défense olympienne va être redessinéeBalerdi suspendu, Gigot apte mais pas à 100%, la défense olympienne va être redessinée face à Lyon, dimanche. Remis de sa fracture d’une côte, Samuel Gigot est revenu plus vite que prévu. Toutefois, comme face à l’AéK jeudi en Ligue Europa, le Vauclusien devrait être sur le banc de touche au coup d’envoi. Ce qui permettrait à Bamo Meïté, qui jusqu’à présent n’a fait que des bouts de match, d’être titulaire. « Il s’applique, je ne suis pas inquiet quant à son jeu. Je suis sûr que demain il va faire un grand match » a confessé à son sujet Gennaro Gattuso. L’entraîneur marseillais a également signalé le retour dans le groupe de Joaquin Correa. En revanche, il a indiqué pourquoi Azzedine Ounahi ne s’est pas entraîné samedi matin. « Il a eu un problème chez lui, il est tombé et s’est fait mal au dos. J’ai préféré le laisser au repos. Le onze de départ probable de l’OM : Blanco - Clauss, Meïté, Mbemba, Lodi - Rongier, Véretout, Kondogbia - Harit, Vitinha, Ndiaye. Lire la suite ⮕

