Briançon: le corps sans vie retrouvé dans la Durance est celui d'un migrant

Un homme a été retrouvé inanimé dans la Durance à Briançon, à proximité du parc de la Schappe, ce dimanche 29 octobre. Il s'agit d'un migrant, indique la vice-procureure de Gap, Violaine Perrot, à BFM DICI. Un autre homme a, lui été secouru au-dessus du parc sur une barre rocheuse près du pont d’Asfeld.

Ses jours ne sont pas en danger et il sera rapidement entendu pour déterminer les circonstances du drame", précise Violaine Perrot. La piste de l'accident privilégiée D'après la vice-procureure de Gap, l'homme retrouvé en contrebas des lieux "aurait fait une chute". La piste de l'accident est ainsi privilégiée. Une autopsie doit être pratiquée pour tenter d'identifier la victime.

Découverte d'un corps dans la Durance à BriançonLe corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans la Durance à Briançon. Une enquête est ouverte pour identifier la victime et préciser les circonstances de sa mort. Lire la suite ⮕

Briançon: un corps retrouvé dimanche la DuranceVIDÉO - Un corps sans vie a été retrouvé dans la Durance, à Briançon, dimanche. Lire la suite ⮕

Briançon: un individu interpellé avec 100 cartouches de cigarettesL’homme, originaire de Grenoble, a reçu une amende de 1.500 euros. L’ensemble des cigarettes a été saisi par les douaniers des Hautes-Alpes. Lire la suite ⮕

Soirée derby et Halloween à Marseille avec la présence de cinq présidentsVendredi soir, lors du match entre Marseille et Briançon, c'était soirée derby et Halloween au POMGE. En loges, cinq présidents étaient présents, dont Pablo Longoria et Renaud Muselier. Cette rencontre était également liée à la candidature des Alpes françaises pour les Jeux olympiques d'hiver 2030. Lire la suite ⮕

Montre digitale Casio A158WA : rétro et moderne à la foisLa montre Casio A158WA, célèbre montre digitale, est proposée à un prix ridicule sur Amazon. Avec son design rétro et moderne, elle est devenue une référence. Elle est équipée d'un écran LED et d'un chronomètre précis. Lire la suite ⮕

La doudoune The North Face 1996 Retro Nuptse en promotion sur CdiscountProfitez d'une remise immédiate sur la doudoune The North Face 1996 Retro Nuptse sur Cdiscount. Cette veste urbaine est disponible à 281 euros au lieu de 400 euros. Offre proposée par un vendeur professionnel avec une note de satisfaction moyenne de 4,1/5. Lire la suite ⮕