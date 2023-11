Boxe française. « Il est très doué techniquement » : ce jeune Sarthois est un as de sa discipline

Le paternel, multiple champion de France de la discipline et champion d’Europe en 2007 précise qu’il ne l’a pas poussé à en faire,Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

LEQUIPE: Sébastien Grosjean, nouveau coach d'Arthur Fils : « Ça vient d'Arthur qui m'a appelé »Sébastien Grosjean, l'ancien capitaine de Coupe Davis désormais nouveau coach d'Arthur Fils avec Sergi Bruguera, explique la genèse de cette nouvelle association.

OUESTFRANCE: Grâce à Opération bouchons 72, un foyer sarthois pourra proposer un atelier artistiqueFin octobre 2023, l’association Opération bouchons 72 a remis un chèque de 500 € au foyer Les Sorelles de Thoiré-sur-Dinan, en échange de la collecte de bouchons, couvercles plastiques, barquettes repas…

OUESTFRANCE: Coupe d’Europe de kin-ball : des Sarthois demi-finalistesL’équipe de kin-ball de Montfort-le-Gesnois s’est associée à des Manceaux pour participer à la coupe d’Europe de cette discipline qui vient de se dérouler à Jaén en Espagne. Retour gagnant.

CNEWS: Boxe-MMA : une double confrontation entre Francis Ngannou et Deontay Wilder ?Après son impressionnante performance contre Tyson Fury samedi, Francis Ngannou pourrait affronter Anthony Joshua l’an prochain mais également Deontay Wilder. Un double combat boxe-MMA est évoqué.

RMCSPORT: Boxe: Le promoteur de Joshua veut le voir affronter Ngannou en AfriqueAlors que son poulain Anthony Joshua avait refusé d’affronter Francis Ngannou il y a quelques mois, Eddie Hearn doit se rendre à l’évidence: le Camerounais ferait un adversaire très vendeur pour l’ancien champion du monde après sa performance contre Tyson Fury. L’idée? Organiser un combat entre les...

EUROSPORT_FR: Arthur Fils, grosse fatigue : 'Je suis trop cuit là, je n'ai plus rien à donner'Eliminé sans signe de révolte face à Daniel Altmaier (6-2, 6-4), Arthur Fils n'a pas caché sa frustration après le match. En cette fin de saison, il est crevé.

