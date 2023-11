Box, voie publique... Le mode de stationnement compte-t-il encore vraiment sur l'assurance des deux-roues ?

Il existe donc un rapport fort entre deux-roues de valeur et garage intérieur fermé. Les assureurs ont tendance à minimiser le risque en demandant des primes d'assurance plus chères pour ce mode de stationnement.''Si les voleurs veulent vraiment la moto, rien ne les arrête'Soit. Mais cette explication ne tient pas la route dans notre

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Plus besoin de décodeur pour votre streaming avec cette box TV Android à moins de 30 eurosLa Box Smart TV Android X96 Mini est un appareil qui permet de rendre votre TV connectée. Sur Cdiscount, cette boîte de télévision est affichée à prix serré. L’e-commerçant vous permet ainsi d’acheter ce modèle à moins de 30 euros.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: À Saint-Etienne-au-Mont, Stockbox s’agrandit et vous aide à garder vos meublesSpécialisé dans le stockage de matériel à destination des particuliers et des entreprises, Stockbox vient de construire cinquante nouveaux box sur son site de Pont-de-Briques. Une grosse extension est à prévoir à Etaples, début février.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

BFMTV: Boulogne-Billancourt: les deux-roues interdits de stationner sur le trottoir, le stationnement bientôt rendu payantVIDÉO - À Boulogne-Billancourt, les deux-roues n'ont plus le droit de stationner sur le trottoir, la mairie envisage de rendre le stationnement bientôt payant.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Segré-en-Anjou-Bleu. Lotissement de l’impasse des Jardins : une pétition pour rediscuter du projetUn groupe de riverains s’inquiètent des conséquences de l’aménagement envisagé du lotissement des Jardins sur le stationnement, la circulation et la sécurité de la rue de la Croix-de-Lorraine.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Var: contrôle technique obligatoire pour les deux-rouesVIDÉO - Le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues dans le Var, comme le reste du pays.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕