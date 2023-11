Bourges et Angers déjà qualifiés, La Roche VBC n’y arrive toujours pas à l’extérieur

La Roche VBC n’a toujours pas connu le succès à l’extérieur, que ce soit en LFB ou en EuroCup féminine cette saison. Ce mercredi, les Yonnaises se sont largement inclinées en Pologne (86-61). Mais ce n’est pas fini en Coupe d’Europe, ce n’est pas fini en championnat. On va rester positif, parce qu’on ne s’en sortira que comme ça. »

La trêve internationale semble arriver à point nommé pour les Vendéennes. Avec deux et deux défaites dans son groupe, tout reste possible pour La Roche VBC.Bourges continue son petit bonhomme de chemin en EuroCup féminine avec un 4e succès en autant de rencontres. Ce mercredi, les Tangos se sont facilement imposés à Antalya (67-99).

