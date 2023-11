Boulazac ouvre son compteur contre Denain

Boulazac et Denain ont ouvert un compteur ce soir : l’un de victoire pour l’équipe à domicile, l’autre de défaite pour les visiteurs. Dans un Palio bien garni, Boulazac a signé sa première victoire de la saison de Denain (98-70), pourtant vainqueur de ses deux premiers matchs de la saison contre Antibes et Champagne Basket.

L'iPhone 15 Pro Max surpasse le Pixel 8 Pro dans un nouveau benchmarkUn nouveau benchmark révèle que l'iPhone 15 Pro Max obtient des scores de performances bien supérieurs au Pixel 8 Pro, tant en single core qu'en multi core. Les deux téléphones bénéficient de processeurs propriétaires, mais la version native d'Android sur les Pixel nuance cette tendance. Lire la suite ⮕

Manifestations pro-palestiniennes en Espagne et en GrèceAux cris de 'Liberté pour la Palestine', agitant drapeaux palestiniens et banderolles, la foule a arpenté les rues de la capitale espagnole. Il s'agit d'un des plus importants rassemblements pro-palestiniens en Espagne depuis le début du conflit le 7 octobre. 'Tout le monde réclame un cessez-le-feu immédiat à Gaza', a déclaré la ministre du Travail Yolanda Diaz, cheffe de file de la formation de gauche radicale Sumar. La manifestation s'est déroulée alors que l'armée israélienne a intensifié depuis vendredi son offensive aérienne et terrestre sur la bande de Gaza. 'Je suis très inquiète pour ma famille car cela fait presque deux jours que je n'ai pas pu leur parler, deux jours que je n'ai reçu aucun message de leur part', a déclaré à l'AFPTV Nisrin Mashal, une professeure de 45 ans, expliquant qu'elle a de la famille à Gaza et en Cisjordanie. 'Nous partageons à distance les souffrances du peuple palestinien', a déclaré Emilio Gonzalez, un consultant en informatique de 50 ans, ajoutant espérer que les Palestiniens obtiennent 'leur propre Etat'. A Valence, grand ville portuaire de l'est de l'Espagne, une autre manifestation pro-palestinienne a réuni plusieurs milliers de personnes. Par ailleurs en Grèce, 5.000 personnes ont manifesté dimanche dans le calme à Athènes, réclamant de 'mettre fin au massacre des Palestiniens à Gaza', selon la police grecque Lire la suite ⮕

