Bouches-du-Rhône: Vitrolles accueille le festival de jazz le Rendez-Vous de Charlie

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninFootball: le collectif Rouge direct affirme qu'il est "urgent" de commencer à sanctionner l'homophobie dans les stades

BFMTV: Bouches-du-Rhône: le rush des fleuristes avant la ToussaintVIDÉO - Les fleuristes se préparent à un de leur rush annuel: la Toussaint. Une date clé pour les grossistes et les petits commerçants en Provence.

BFMTV: Météo Bouches-du-Rhône: journée ensoleillée avec des nuagesVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du mercredi 1er novembre 2023 pour Marseille sur la chaîne BFM Marseille Provence.

BFMTV: Bouches-du-Rhône: la commune de Fuveau a fêté HalloweenVIDÉO - Les enfants ont été nombreux à parcourir les rues de Fuveau pour récolter des bonbons. La soirée a aussi été marquée par le concours du meilleur déguisement, remporté par un Louis XVI guillotiné.

LAPROVENCE: Le département des Bouches-du-Rhône placé en vigilance jaune 'vagues-submersion' ce jeudiLes Bouches-du-Rhône sont placées en vigilance jaune 'vagues-submersion' à partir de 10h, ce jeudi 2 novembre et jusqu'au vendredi 3 novembre à minuit.

BFMTV: Vagues-submersion: les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orangeLes Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange ce jeudi. De fortes vagues et possibles débordements sont à prévoir sur le littoral.

BFMTV: Bouches-du-Rhône: la fléau des livraisons par drone dans les prisonsVIDÉO - Argent, drogue, téléphone portable… les livraisons par drone dans les prisons des Bouches-du-Rhône sont de plus en plus récurrentes. Les prisons de la région tentent mettre en place des outils pour endiguer le phénomène.

