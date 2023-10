Bouches-du-Rhône: des restrictions de circulation pour la course Marseille-Cassis ce dimanche

Des restrictions de circulation sont à prévoir ce dimanche 29 octobre alors que la 44e édition de la course Marseille-Cassis est prévue dans la matinée. Près de 20.000 coureurs sont attendus pour parcourir les 20 kilomètres qui séparent les deux communes provençales, par la route de la Gineste. Ils partiront de l'Orange Vélodrome.

Trois sorties d'autoroutes seront aussi fermées. Il s'agit de la sortie 6 Carnoux en direction de Toulon entre 5h30 et 13 heures, de la sortie 8 Bellefille vers Marseille entre 5h30 et 15 heures et l'accès à la ville de Cassis. La circulation s'annonce également difficile dans le centre de Carnoux.

Bouches-du-Rhône: 20.000 coureurs attendus dimanche pour la course Marseille-CassisVIDÉO - D'ici trois jours, la 44e édition de la course partira depuis l'Orange Vélodrome. Une course de 20km qui se veut populaire et conviviale. Lire la suite ⮕

Bouches-du-Rhône: des milliers de coureurs attendus dimanche pour la course Marseille-CassisVIDÉO - 20.000 coureurs sont attendus ce dimanche 29 octobre pour parcourir les 20 km entre Marseille et Cassis. Elle est considérée comme l'une des courses les plus difficiles d'Europe. Lire la suite ⮕

Bouches-du-Rhône: des restrictions de circulation pour la course Marseille-CassisVIDÉO - Des milliers de coureurs sont attendus ce dimanche matin pour la course qui relie Marseille à Cassis. Lire la suite ⮕

Météo Bouches-du-Rhône: journée nuageuse avec un ciel voilé sur le littoralVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du jeudi 26 octobre 2023 pour Marseille sur la chaîne BFM Marseille Provence. Lire la suite ⮕

Bouches-du-Rhône: sanctionner pénalement les parents de délinquantsVIDÉO - Lionel Royer-Perraut, député de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, et Mohammed Benmeddour, éducateur à Marseille, étaient les invités de BFM Marseille Provence ce vendredi 27 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Bouches-du-Rhône: une proposition 'absurde' de sanctionner les parents de délinquantsVIDÉO - Lionel Royer-Perraut, député de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, et Mohammed Benmeddour, éducateur à Marseille, étaient les invités de BFM Marseille Provence ce vendredi 27 octobre 2023. Lire la suite ⮕