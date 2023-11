Botafogo: 'C'est de la corruption', l'énorme colère de Textor, qui demande la démission du patron de la...

" "Suspendez-moi mais c'est mon stade, je serai toujours ici" Tiquinho a manqué un penalty (83e) pour Botafogo et Endrick a signé un doublé (84e) pour redonner espoir à son équipe. José Manuel Lopez (89e) et Murilo Cerqueira (90+9e) ont ensuite scellé la victoire de Palmeiras. "Ce championnat est devenu une blague", a poursuivi Textor. "Personne ne mérite ça.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Spider-Man 2 est le carton du moment sur PS5, profitez de ce prix réduitActuellement classé numéro 1 des ventes dans la catégorie des jeux pour PlayStation 5, Spider-Man 2 profite d'une jolie remise sur ce célèbre site.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: La machine à café dosettes Senseo Original de Philips à prix réduit sur CdiscountLa machine à café Senseo Original de Philips est capable de réaliser deux cafés en même temps. Sur Cdiscount, vous pouvez retrouver ce modèle à prix réduit. L’e-commerçant vous permet d’acheter cette machine à café Senseo à moins de 60 euros au lieu de 87,90 euros.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LESECHOS: En lançant la production de ses dalles LED, Cocktail Vision réduit sa dépendance à la ChineLe groupe vendéen, spécialiste de l'affichage lumineux LED intérieur et extérieur, débute dans sa nouvelle usine la production des dalles LED jusqu'à présent importées de Chine.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕

BFMTV: Ce rasoir électrique de marque réputée est à prix réduit sur ce siteSi pour certains, se raser est un véritable calvaire, voici un modèle célèbre et en offre promotionnelle qui transforme cette corvée en moment de plaisir.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Offre spéciale : HUAWEI MATEBOOK X PRO 2022 à prix réduitProfitez de l'offre spéciale sur l'ordinateur portable HUAWEI MATEBOOK X PRO 2022 avec une réduction de 500 euros. Équipé du processeur Intel Core de 12ème génération et d'un écran FullView 3.1K Real Color, ce modèle offre des performances élevées et une excellente qualité d'affichage. Commandez dès maintenant sur le site officiel de HUAWEI et bénéficiez de la livraison gratuite et de la possibilité de payer en quatre versements.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

BFMTV: L'Apple iPhone 15 à prix réduit sur RakutenL'Apple iPhone 15 est actuellement proposé à un prix réduit de 865,99 euros sur le site de vente en ligne Rakuten. Il s'agit d'un smartphone flambant neuf, doté du nouveau microprocesseur A16 Bionic et d'un écran Super Retina XDR Display de 6,1 pouces.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕