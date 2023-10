Bornes électriques: une rallonge de 200 millions d'euros pour accélérer le déploiement, annonce Beaune

eux cent millions d'euros supplémentaires vont être mobilisés par le gouvernement pour accélérer le développement des bornes électriques en France, a annoncé à l'AFP le ministre des Transports, qui réunit vendredi les acteurs de la filière avec la ministre de la transition énergétique.

Le pays, dont les transports constituent le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre (32 % en 2022), est désormais le deuxième pays le mieux équipé, derrière les Pays-Bas et devant l'Allemagne.

Le président Emmanuel Macron a fixé comme objectif 400.000 bornes publiques d'ici à 2030. Dans le même temps, le nombre de véhicules électriques devrait être multiplié par dix, pour atteindre 13 millions, selon les projections de l'Avere, rassemblement des industriels du secteur. headtopics.com

Ces nouveaux crédits permettront"de financer par exemple des bornes dans les copropriétés", a souligné la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. En parallèle, le bonus écologique accordé aux plus modestes pour acheter un véhicule électrique, actuellement de 7.000 euros, va être"revalorisé" mais"le chiffre n'est pas encore arbitré", affirme le cabinet de Clément Beaune.

