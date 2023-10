Bornes électriques: une rallonge de 200 millions d'euros pour accélérer le déploiement, annonce Beaune

'On passe la vitesse supérieure cet automne sur la voiture électrique : 200 millions d'euros supplémentaires pour accélérer le déploiement des bornes, renforcement du bonus écologique pour les plus modestes, arrivée du leasing social pour les classes moyennes, simplification du rétrofit', a déclaré Clément Beaune, résumant les annonces prévues vendredi devant les professionnels du secteur. Avec 110.

L'enveloppe nouvelle de 200 millions d'euros doit permettre de 'soutenir le développement des bornes de recharges rapides' et l'installation dans 'trois domaines particuliers: le résidentiel collectif, les bornes en voiries, et les recharges pour les poids lourds', précise-t-on au cabinet de M. Beaune.

