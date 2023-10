Boris Johnson, l’ancien chef du gouvernement britannique, bientôt de retour à la télévision

L’ancien chef du gouvernement britannique Boris Johnson va rejoindre l’année prochaine la chaîne conservatrice GB News, où il jouera un « rôle clé » dans la couverture des élections britanniques et américaine.

Le directeur éditorial de la chaîne Michael Booker a évoqué l’« immense » fierté de la chaîne que Boris Johnson, « Premier ministre le plus influent de notre génération » et « journaliste d’un incroyable talent », rejoigne la « famille » GB News.

