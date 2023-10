Bordeaux : une marche est organisée en hommage aux victimes de la route

Nathalie Prieto y Cosio, en octobre 2022, sur le boulevard Alfred-Daney des Bassins à flot où son fils est décédé.Organisé dimanche 29 octobre par le collectif Justice pour les victimes de la route, elle s’achèvera par un « lâcher » de pétales de roses

Elles n’abandonnent jamais, ces mères qui ont perdu un enfant dans un accident de la route causé par un tiers.

Et celle-ci de préciser que la marche est bien sûr ouverte à toutes les familles concernées par un tel drame de la route. Le départ est prévu à hauteur du miroir d’eau, face à la place de la Bourse, à 10 heures, et la marche se poursuivra sur les quais, jusqu’à atteindre le pont Chaban-Delmas. headtopics.com

