Bordeaux : un homme suspecté de violences sur un adolescent à la Foire aux plaisirs

Le jeune garçon s’était rendu à la fête foraine avec deux copains. Le trio aurait jeté son dévolu sur un stand de machines d’objets à gagner et aurait tenté de commettre un vol. Le forain s’en serait aperçu, aurait vu rouge, rattrapé l’un des ados et l’aurait frappé.

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FRANCE3PROVENCE: Foire des Quinconces à Bordeaux : de hautes flammes près de la grande roueCe 31 octobre, vers 8h15, un incendie s'est déclaré dans un camion de restauration au pied de la grande roue sur la place des Quinconces à Bordeaux. La circulation du tramway a été interrompue.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Les prévisions météo France 3 Nouvelle-Aquitaine du mercredi 1er novembreDe nouvelles pluies arrivent par l'océan en cette journée du mercredi 1er novembre en Nouvelle-Aquitaine.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

BFMTV: Alsace: la vente de pétards interdite jusqu'à ce mercredi 1er novembreVIDÉO - En Alsace, la nuit d'halloween en 2022 avait été le théâtre de nombreux débordements à Strasbourg. Cette année, la préfecture du Bas-Rhin et celle du Haut-Rhin ont notamment interdit la vente de pétards.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Toussaint : comment les déchets seront collectés le 1er novembre dans la métropole d'Orléans ?Ce mercredi 1er novembre 2023 étant férié, la collecte des déchets dans la métropole d'Orléans (Loiret) va être perturbée.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Fête de la Toussaint : pourquoi le 1er novembre est-il férié ?La Toussaint est la fête de tous les saints, l'occasion d'honorer, pour les catholiques, les compagnons du Christ par exemple. (Photo d'illustration).

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Football : du rab pour le D1, Pointus et Lapeyradois en ont bien besoinTrois équipes du bassin de Thau jouent en championnat ce mercredi 1er novembre.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕