Bordeaux : peinture, béton, solidité… un expert va se pencher sur les défauts du pont Chaban-Delmas

Bordeaux Métropole vient d’obtenir du tribunal administratif la désignation d’un expert pour « préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent le pont Chaban-Delmas ». Des désordres qui touchent plusieurs parties du pont : « la structure de la charpente métallique, la peinture de la charpente, les revêtements des passerelles piétonnes, les embases et le passage inférieur ».

Enfin, il s’agira aussi de déterminer si ces désordres engagent la responsabilité du constructeur du pont, GTM-Vinci, mandataire d’un groupement d’entreprises. Concernant la peinture, des défauts avaient été identifiés dès 2012, avant la mise en service (mars 2013).

Construit entre les quartiers de Bacalan et La Bastide, le pont Chaban-Delmas est le plus grand pont d'Europe à travée levante. Son trafic quotidien est d'environ 25 000 véhicules.

