Bons résultats pour le club de GRS de Revel

Ce dimanche 31 mars, le club de GRS a ramené de bons résultats du championnat régional de Fronton, qualificatif pour le championnat national. Revel était représenté par 18 équipes (10 en Trophée d’Oc et 8 en Finalité France). En Finalité France Excellence 3, Revel prend la seconde marche du podium et se qualifie pour le championnat de France du samedi 25 et dimanche 26 mai à Pierre-Bénite (69). Cette équipe est entraînée par Coralie Garaud et Doriane Guinard.

Elles présenteront leur enchaînement au cerceau et ballon.Palmarès Trophée d’OcEn masse 8 ans et moins, l’équipe Revel Décolle se classe en tête et Revel Altmann prend la sixième place. En masse 10 ans et moins, l’équipe Revel Albarède est troisième, Revel Massoulier est huitième, Revel Altmann est treizième et Revel Blua prend la quatorzième place. En masse chorégraphiée 10 ans et moins, l’équipe de Revel est quatrièm

