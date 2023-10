Bombardements à Gaza: 'On a perdu contact avec nos collègues depuis quelques heures', déplore Hélène Ranchal (directrice des opérations internationales de l'ONG Médecins du Monde)

Daniel Hagari (porte-parole de l'armée israélienne): "L'armée de l'air frappe des installations terroristes de manière très significative"Bombardements à Gaza: "C'est ce qu'on attend depuis 21 jours, c'est la riposte israélienne aux atrocités qu'on a eu le 7 octobre", pour Raphaël Morav (ambassadeur, chargé d’Affaires d'Israël en France)"Je voudrais rentrer chez moi, j'ai...

Dans la bande de Gaza, ces images satellite montrent l'ampleur des bombardements israéliensDepuis le début du siège de Gaza par Israël, plus de 40 % des habitations ont été détruites. Les bombardements s'intensifient ce vendredi 27 octobre.

