Bombardements à Gaza : «Le but est d'éradiquer tous les groupes terroristes» selon l'ambassadeur...

Toute l'actualité de la journée et de la semaine analysée et remise en perspective par les journalistes de la rédaction d'Europe 1, mais aussi les invités.

Israël a lancé une nouvelle vague de bombardement sur le nord de la bande de Gaza ce vendredi. Invité au micro d'Europe 1 de Pierre de Vilno, Son Excellence Raphaël Morav, ambassadeur d'Israël en France, ces bombardements font toujours partie des préparatifs de la grande opération terrestre que souhaite mener Tsahal. . D'après le mouvement terroriste Hamas, les communications et Internet ont été coupés dans la ville.

L'opération sera bien terrestre, mais pas massive :"Le centre de commandement et de communication du Hamas est sous le plus grand hôpital de Gaza. Il faut une opération sur le terrain, de façon chirurgicale, pour éviter toute perte civile". Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé qu'elle allait"étendre ses opérations terrestres" dans la bande de Gaza. headtopics.com

Israël/Hamas: d'intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de GazaVIDÉO - L’ONU a dénoncé le siège de la bande de Gaza par Israël et averti que “beaucoup plus” de gens allaient “bientôt mourir” dans le territoire palestinien, alors que l’État hébreu prépare toujours une offensive terrestre, après trois semaines de bombardements intenses. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : Intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de GazaLes dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont appelé jeudi soir à la mise en place de «couloirs humanitaires» et de «pauses» dans le conflit opposant Israël au Hamas afin de pouvoir répondre aux besoins des populations civiles à Gaza. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: d'intenses bombardements ce soir dans le nord de la bande de GazaD'intenses bombardements 'sans précédent' ont été constatés sur le nord de la bande de Gaza ce vendredi 27 octobre. Lire la suite ⮕

Dominique de Villepin réagit aux attaques du Hamas et aux bombardements d'Israël sur GazaVIDÉO - Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, était l'invité de BFMTV-RMC ce vendredi matin. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : intenses bombardements israéliens, communications et internet coupés à GazaL'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements, 'sans précédent' depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville, selon des images de l'AFP et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupésLes bombardements « par air, mer et terre » sont « les plus violents depuis le début de la guerre » le 7 octobre, a indiqué le service de presse du gouvernement du Hamas. Lire la suite ⮕