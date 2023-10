Bombardements à Gaza : ce que l'on sait de l'intensification des frappes israéliennes

L'armée israélienne a confirmé avoir intensifié ses frappes contre la bande de Gaza, de "manière significative" et indiqué vouloir "étendre ses opérations terrestres". Ce sont les plus importantes frappes israéliennes depuis les attaques du Hamas sur son territoire. ,"d'une manière très significative" et d'ensuite annoncer y"étendre" ses opérations terrestres.

Toujours selon le pouvoir en place sur le territoire palestinien, les communications et l'internet ont été coupés dans la bande de Gaza. Une coupure confirmée par la société de télécoms palestinienne Jawwal. NetBlocks, le service de surveillance de l'accès à internet, a fait état d'un"effondrement de la connectivité dans la bande de Gaza".

Bombardements à Gaza : «Le but est d'éradiquer tous les groupes terroristes» selon l'ambassadeur d'Israël en France Dans un communiqué, le Hamas a appelé"les pays arabes et musulmans et la communauté internationale d'assumer leurs responsabilités et d'agir immédiatement pour faire cesser les crimes et les massacres contre notre peuple". Le croissant rouge palestinien a annoncé sur X (anciennement Twitter) avoir"perdu le contact avec son centre opérationnel de toutes (ses) équipes dans la bande de Gaza". headtopics.com

"Les perturbations affectent le numéro d'urgence central 101 et entravent l'arrivée des ambulances chez les blessés" au milieu des frappes, a ajouté le Croissant rouge, se disant"profondément inquiet"quant à la capacité de ses médecins à continuer à fournir des soins dans ces conditions, ainsi que pour la sécurité de son personnel.

Les bombardements"par air, mer et terre" sont"les plus violents depuis le début de la guerre" le 7 octobre, a indiqué le service de presse du gouvernement du Hamas, accusant Israël de"préparer des massacres". headtopics.com

