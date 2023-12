Boeing prévoit des coupes importantes dans son personnel de stratégie

Boeing prévoit des coupes plus importantes qu'attendu dans son personnel en charge de la stratégie, pour diviser par deux le nombre de stratèges employés dans des pôles majeurs, sur fond d'une réorganisation destinée à mieux répondre aux pressions industrielles.

Cette décision vient confirmer la réorientation de l'avionneur américain, qui a nommé lundi Stephanie Pope au poste de directrice des opérations, plaçant la femme de 51 ans en pôle position pour succéder à Dave Calhoun à la direction générale du groupe. Boeing fait face à des perturbations dans ses chaînes d'approvisionnement, alors qu'il doit déjà éponger une dette de près de 40 milliards de dollars accumulée à cause du creux provoqué par la crise du COVID-19 et par l'immobilisation de ses 737 MAX pour raison de sûreté





