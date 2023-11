Boeing prend les devants lors du salon aéronautique de Dubaï

Complètement éteint face à Airbus lors du grand retour du salon du Bourget en juin dernier, Boeing s'est rebiffé et de belle manière à Dubaï. En ce premier jour du principal salon aéronautique du Moyen-Orient, l'avionneur américain a pris les devants en multipliant les commandes. Et pour des avions long-courriers qui plus est. A l'inverse, Airbus a dû se contenter de la portion congrue avec un seul contrat pour des appareils moyen-courriers.

Cette première journée s'est jouée principalement autour des deux duels annoncés entre Boeing et Airbus, à savoir qui allait s'imposer comme principal fournisseur de la future flotte long-courrier d'Emirates post-A380 et qui allait remporter la méga-commande annoncée de longue date par Turkish Airlines. Et si Boeing a remporté une victoire incontestable dès la mi-journée avec la compagnie émiratie, Airbus reste encore sur sa faim avec sa concurrente turqu

