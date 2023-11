Blessures en cascade avant les matches internationaux

Camavinga, Zaïre-Emery, Vinicius, Gavi, Rashford… La troisième fenêtre internationale de l’automne, venue interrompre un calendrier déjà surchargé, est frappée de plein fouet par une hécatombe de blessures, plus ou moins graves selon les cas.

Et le malheur des clubs dont les rangs s’en trouvent décimés n’est peut-être pas terminé, alors qu’une dizaine de matches internationaux à forts enjeux sont encore programmés ce mardi, entre les éliminatoires de l’Euro 2024 et les qualifications pour la Coupe du monde 2026 de la zone AmSud. Les joueurs touchés par ces pépins physiques ont tous en commun le fait de disputer un maximum de compétitions (championnat, coupes nationales, coupes d'Europe...) avec leurs clubs respectifs quand ils ne sont pas appelés sous les drapeaux. A titre d’exemple, les joueurs du Paris Saint-Germain auront à peine le temps de souffler entre la réception de Monaco en Ligue 1 vendredi (21h), et l’accueil de Newcastle quatre jours plus tard, en Ligue des champions (mardi 28 novembre à 21h





Warren Zaïre-Emery et les Bleus, les raisons d'un rapprochementEncore une fois impressionnant mercredi en Ligue des champions, le jeune milieu du PSG se rapproche un peu plus de l'équipe de France. Dès le prochain rassemblement, dans moins d'un mois ?

Warren Zaïre-Emery (PSG) doit-il jouer l'Euro ou les JO avec les Bleus ?Warren Zaïre-Emery crève de plus en plus l'écran avec le PSG cette saison, à tel point que les portes de l'équipe de France A ne vont pas tarder à s'ouvrir pour le Français de 17 ans, capitaine des Espoirs de Thierry Henry.

Equipe de France: Zaïre-Emery devrait battre le record de précocité de CamavingaPressenti pour être appelé avec l’équipe de France ce jeudi, Warren Zaïre-Emery devrait devenir le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France depuis 1914 en devançant Eduardo Camavinga, qui avait signé ce record il y a seulement trois ans.

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

– PSG. Les compos probables du match de de Ligue des champions avec Mbappé et Zaïre-EmeryLe Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’AC Milan, ce mardi 7 novembre, à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions. Vainqueurs à l’aller (2-0), les Parisiens tenteront d’aller chercher à San Siro une victoire importante en vue de la qualification pour la phase à élimination directe.

