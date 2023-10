Blanchiment d'argent: la Bulgarie placée en 'surveillance renforcée'

La Bulgarie a été placée ce vendredi sur la "liste grise" des pays soumis à une "surveillance renforcée" par l'organisation de lutte contre le blanchiment d'argent, le Groupe d'action financière (Gafi), tandis que quatre autres pays, dont le Panama et les Îles Caïmans en ont été retirés, selon un communiqué. L'Albanie et la Jordanie ont également été sorties de cette liste.

Le Gafi travaille avec les pays de la "liste grise" sur leurs progrès pour résoudre les problèmes de blanchiment et de financement du terrorisme et "appelle ces juridictions à achever leurs plans d'action rapidement et dans les délais convenus", selon des documents approuvés au terme d'une réunion plénière à Paris.

