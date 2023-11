Blanche Neige et les Sept Nains ne sortira finalement pas en 2024

La grève des acteurs a dépassé le cap des cent jours. Depuis le 14 juillet dernier, les comédiens d’Hollywood se tiennent loin des plateaux et tapis rouge pour faire valoir leurs droits face aux représentants des studios les plus importants. Le mouvement, qui ne semble pas avoir encore l’ombre d’une résolution, impacte lourdement le calendrier des sorties pour l’année 2024.

Disney, qui paraissait avoir maintenu le cap aussi longtemps que possible, est désormais contrainte de revoir ses plans. Certains de ses projets ont déjà disparu de la liste des films promis à une exploitation en 2024, à commencer parDisney vient d’acter ce retard pour de nombreux projets, à commencer par sa nouvelle incursion dans l’univers de Blanche-Neige. La princesse, campée par Rachel Zegler, n’arrivera finalement pas en 2024 sur nos écrans.

Pour sa relecture, Disney avait abandonné les Sept Nains et invité des acteurs qui n’étaient pas de petites tailles. Rapidement, des voix s’étaient élevées pour. L’image partagée par Disney+ implique désormais des versions numériques des personnages de dessin animés. headtopics.com

