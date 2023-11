Black Friday Week : les meilleures affaires sur Amazon

On se rapproche doucement de la fin de la Black Friday Week sur Amazon. En ce jeudi, nous avons préparé une mise à jour de la liste des meilleures affaires disponibles sur la toile. L’opération Black Friday est critique pour Amazon, mais également pour tous les autres e-commerçants. Cet événement qui peut représenter plusieurs mois de revenus pour ces géants du e-commerce est pris très au sérieux.

Ci-dessous, nous avons listé quelques-unes des offres folles qui sont mises en avant en ce jeudi sur ces sites.à 165 € au lieu de 237 € En France, un quart de la population a prévu de participer au Black Friday cette année. La croissance est positive versus l’an dernier avec un contexte économique qui joue en la faveur de l’événement. Avec la crise du pouvoir d’achat, un Black Friday sur Amazon permet d’économiser des dizaines – voire des centaines – d’euros sur de nombreux achats. Il ne faut pas croire que le Black Friday sur un Amazon se limite à des achats plaisir non justifié





Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

