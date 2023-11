Black Friday : la batterie EcoFlow River 2 Max en promotion sur Amazon

La EcoFlow River 2 Max est une batterie puissante et autonome qui peut alimenter plusieurs appareils simultanément. Profitez de cette remise exceptionnelle pour l'acheter à moindre coût sur Amazon lors du Black Friday. EcoFlow est une marque réputée pour ses batteries premium, idéales en cas de coupure de courant ou lors de vos déplacements. Le modèle EcoFlow River 2 Max, l'un des plus haut de gamme, offre de nombreux avantages techniques.

Avec la remise en cours, son prix passe de 599 euros à 479 euros, soit une économie de -20%. Cette offre exclusive est proposée uniquement par le marchand en ligne





Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

Le Black Friday sur Amazon : les offres sont en ligneCe matin, Amazon a lancé officiellement les hostilités : le Black Friday se tient jusqu’au 27 novembre et toutes les offres ont été mises en ligne. Le compte à rebours commence : les premiers arrivés seront les premiers servis. Le Black Friday sur Amazon est le plus grand temps fort de l’année pour le marchand américain. C’est un moment propice où les Français ont besoin de faire des cadeaux de Noël et où le budget est parfois un souci. Il a donc décidé de sabrer les prix de milliers de références, y compris les plus populaires. Les MacBook d’Apple, les Surface Pro, les PS5 ou encore les montres Garmin sont à des prix hallucinants. Ci-dessous, notre sélection pour ce vendredi.Le Black Friday évolue chaque année mais Amazon essaie de garder les codes qui marchent. En l’occurrence, il a décidé de conserver uniquement les offres en fil rouge et abandonner le système de ventes éclair. Cela fait que toutes les offres sont publiées dès ce vendredi 17 novembre. Avec le temps qui passe, il y a donc un risque de rupture – sans réapprovisionnement

