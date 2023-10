Björk : «L’élevage intensif du saumon ravage les fjords islandais»

L’Islandaise sort avec la chanteuse espagnole Rosalía un titre dont les bénéfices seront reversés à une association environnementale, et dénonce la pisciculture industrielle qui menace les écosystèmes. Elle revient, en exclusivité pour «Libération», sur son engagement et alerte sur la nécessité de renforcer la législation pour mieux encadrer cette pratique.

Prises de position contre l’implantation d’usines d’aluminium en Islande, annulation d’un concert pour protester contre la construction de barrages hydroélectriques, interpellation via la presse de la Premier ministre islandaise, Katrín Jakobsdóttir, sur l’urgence de la question climatique… Ce n’est pas la première fois que «l’étoile du grand Nord» s’engage dans des...

