Biocarburants : cette entreprise de transport a économisé jusqu'à 600 tonnes de CO2... en neuf mois

«Nous, on ne le ressent pas sur la conduite, il n'y a vraiment pas de différence avec le gazole», s’enthousiasme Jason Lescène auprès de franceinfo. Ce routier de profession est fier d’être au volant d’un semi-remorque qui roule désormais entièrement au colza, un biocarburant 100% végétal. Et «il n'y a pas d'odeur», poursuit-il, ravi.

Chantal Kirmann, cheffe d'entreprise, se félicite du bilan positif de cette prise de décision pour sa société. «Pour les 9 premiers mois de l'année 2023, on est presque à 600 tonnes d'économie de CO2, calcule-t-elle.

