Bio : 12M€ pour l’aide au maintien des producteurs d'Occitanie

" Il se détourne du bio et des produits sous signe officiel de qualité (SIQO) en considérant que c’est forcément plus cher or actuellement le lait, les œufs et les fruits du bio local sont moins chers ", relève-t-il. " Nous voulons donc remettre le consommateur dans le jeu car c’est le moment d’acheter du bio sans se ruiner ", poursuit-il.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: Un café-chiens ouvre ses portes à Toulouse, une première en OccitanieJeudi 12 octobre 2023, le café-chiens 'Canithé' a ouvert ses portes à Toulouse, à deux pas du Capitole. Une première en Occitanie. Un concept original lancé par deux passionnées.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: DOSSIER. La filière bio, première victime de l’inflationDes producteurs aux distributeurs en passant par les grossistes, le bio figure comme l’une des principales filières victimes de l’inflation alimentaire. Alors que 150 magasins bio devraient fermer en France en 2023, la filière s’inquiète pour l’avenir. Des plans d’aides et de soutien sont prévus pour les agriculteurs bio comme en Occitanie.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Tout savoir sur la rénovation énergétique avec le Guichet Rénov'OccitanieRénover son logement pour faire des économies d'énergie, c’est le thème de la réunion prévue à Capvern-les-Bains, le jeudi 9 novembre avec le Guichet Rénov'Occitanie.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

ACTUFR: En novembre, voici où et comment trouver des skis à prix réduits en OccitanieAvant l'ouverture des stations de ski, c'est la saison des bourses et autres braderies pour s'équiper. Tour d'horizon de celles de novembre 2023 avant de foncer vers les Pyrénées.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Ce qui attend Toulouse et l'Occitanie selon Météo France, pour ce pont de la ToussaintLe long week-end de Toussaint s'annonce (très) humide sur Toulouse et l'Occitanie. Il faudra bien profiter de ce mercredi férié. Les prévisions de Météo France.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Enquête : les réseaux de location saisonnière en Occitanie sont-ils à la hauteur de vos attentes ?L'Occitanie, avec ses paysages variés, sa riche histoire et sa gastronomie envoûtante, se positionne fièrement comme une destination touristique de choix. En 2022, la région a enregistré 220 millions de nuitées, affirmant son attrait indéniable​.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕