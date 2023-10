Nous, habitants de Mayotte, petit caillou perdu dans l’Océan indien et à 8 000 kilomètres de la métropole, sommes en très grande sous-France.

Il faut l’imaginer son caillou du bout du monde, entre les côtes africaines et Madagascar. Il a soif du minimum vital, l’eau. Le plus pauvre des départements de France est frappé par une sécheresse historique. Son approvisionnement dépend largement des eaux pluviales.Depuis début septembre, pour quasiment toute l’île, nous avons de l’eau un jour sur trois, lorsque tout va bien.

Des distributions de bouteilles d’eau ont été mises en place pour les personnes les plus vulnérables.Sur l’île, les packs de six sont vendus entre 5 et 8 €, contre un peu plus d’1 € en métropole. Et ce malgré un décret de la préfecture pour plafonner leur prix. Les risques sanitaires se multiplient. headtopics.com

Cette crise de l’eau met en relief le lien entre la métropole et ses territoires ultramarins. La population mahoraise avait choisi de rester dans le giron de la France lors d’un référendum en 1975. L’ONU n’a jamais entériné ce référendum. Mayotte est devenue le 101département de France en 2011. Les Mahorais avaient approuvé à 95 % la départementalisation en 2009.

