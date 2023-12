Bilan et priorités du président du conseil départemental

Il y a un an, Sébastien Vincini accédait à la présidence du conseil départemental à la place de Georges Méric, démissionnaire. Il dresse un premier bilan dans un contexte financier compliqué et esquisse ses priorités, prônant «le cumul des forces». Entretien. Il y a un an vous êtes devenu président du conseil départemental après la démission de Georges Méric.

À l’occasion du débat d’orientations budgétaires, ce mardi, quelles seront les priorités ? L’année dernière, j’avais commandé un audit qui annonçait une baisse des recettes de 15 % d’ici 2026, pour l’essentiel liée à la crise du marché de l’immobilier et la baisse des droits de mutation. À l’arrivée la perte a été de 21 % soit un manque à gagner de 80 millions d’euros. Ce qui m’a amené à bâtir un budget prudent et anticipé un certain nombre de difficulté





