Bilan de l'opération J'aime la nature propre 2024 en Dordogne

L'action du 16 mars a permis d'entretenir, voire rouvrir, une dizaine de kilomètres de chemins et d'enlever des décharges sauvages à Coursac, Grignols, Manzac-sur-Vern et Jaure. Cette opération s'est déroulée dans 21 communes et elle a permis de récolter plus de 6,7 tonnes de déchets.

Quel bilan pour l'opération J'aime la nature propre 2024 en Dordogne ? Un peu plus de 6,7 tonnes de déchets ont été ramassées lors de cette édition, les 15 et 16 mars, sur 21 communes du département.

