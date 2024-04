Bilan d'accidentologie encourageant pour les tramways de Bordeaux Métropole

Le 17 décembre 2023, deux tramways se sont percutés sur la ligne C à hauteur du quai Richelieu en raison d’un problème d’aiguillage.Publié le 04/04/2024 à 20h17.Entre 2022 et 2023, Keolis enregistre une baisse de 20 % du nombre d’accidents avec les tramways et une diminution de 12,7 % avec les bus du réseau TBM Alors qu’une nouvelle campagne de prévention sécurité vient d’être lancée sur le réseau Transport s Bordeaux Métropole (TBM),a communiqué son bilan d’accidentologie de l’année 2023.

Et il est encourageant. Il y a eu 135 collisions de tramways l’année dernière (avec les piétons, vélos, trottinettes ou voitures), contre 169 en 2022, soit une baisse de 20 %. Il s’agit du total le plus bas depuis 201

Tramway Accident Sécurité Réseau Bordeaux Métropole

