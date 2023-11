Bilal Coulibaly : la révélation française en NBA

From quelques séquences de jeu grattées dans l’anonymat en Betclic Elite contre Gravelines, Pau et Blois to les compliments appuyés de Giannis Antetokounmpo very quickly. Ainsi va la vie de Bilal Coulibaly : en novembre 2022, il venait de cumuler les 14 premières minutes (et 2 points) de sa carrière professionnelle sous le maillot des Mets 92.

Seulement un an plus tard, le jeune ailier français est l’une des révélations actuelles en NBA, où il enchaîne les bluffantes performances avec les Washington Wizards (8,5 points à 52 % aux tirs et 4 rebonds en 26 minutes de moyenne).Lundi soir, après un nouveau match costaud de sa part (12 points) malgré la défaite (129-142) contre les Milwaukee Bucks du « Greek Freak », le double MVP a dit de lui : « Il n’a pas eu peur de défendre sur Damian Lillard. Il a la bonne mentalité : il ne veut pas être flashy mais jouer extrêmement dur et aider ses coéquipiers. Le ciel est la limite





