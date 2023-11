Bienvenue les Artisans : quand les artisans et producteurs locaux ouvrent leur maison aux touristes

Quand les artisans ou les producteurs locaux ouvrent leur maison à des touristes, ils aiment aussi partager leur vie et leur passion. Chez Ghislaine en Morbihan, un séjour de deux jours se conclut forcément par quatre heures de couture dans son atelier. Et dans la petite cité de caractère de Rochefort-en-Terre, Stéphane, l'illustrateur de bande dessinée, joue les hôtes et les professeurs de dessin.

Mariant tourisme responsable et relations humaines, la plateforme Bienvenue les Artisans s'emploie à prendre le contrepied des voyages impersonnels proposés par d'autres plateformes de meublés de vacances. Mise en ligne en mai dernier, elle propose déjà neuf expériences immersives en Bretagne et s'apprête à en ouvrir trois en Occitanie, chez un permaculteur, un vigneron et un cuisinier. « Bienvenue les Artisans veut contribuer à redonner du sens aux voyages. La plateforme propose des séjours chez des artisans de savoir-faire et des producteurs locaux qui partagent avec leurs visiteurs leur passion et leur amour de leur régio





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

En Bretagne, elle cherche désespérément son chien, volé il y a plus d'un anA Belle-Isle-en-Terre, le chien lévrier de Chrystelle Josselin a disparu après une promenade, il y a plus d'un an. Elle le recherche toujours, convaincue qu'il a été volé.

La source: actufr - 🏆 1. / 98,56 Lire la suite »

Pourquoi Adèle s'est-elle arrêté en plein concert quand elle a reconnu quelqu'un ?Tous les jours de la semaine, Anissa Haddadi nous dévoile les infos insolites qu'elle a repérées dans l'actualité. Ce jeudi, elle revient sur Adèle qui s'est arrêté en plein concert quand elle a vu le médecin qui a mit au monde son enfant.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

Elle tente d’acheter treize couteaux à Béthune, elle est internée d’officeLundi 16 octobre, une dame a voulu acheter treize couteaux dans un supermarché de Béthune. Dans le contexte d’«urgence attentat» actuel, elle a été interpellée et, au vu de ses propos incohérents, hospitalisée à l’EPSM de Saint-Venant.

La source: lavoixdunord - 🏆 74. / 22,5 Lire la suite »

Après la liquidation de l'entreprise où elle était directrice adjointe, elle réembauche ses anciens collèguesVIDÉO - Après la liquidation en janvier 2022 de l’entreprise adaptée Manudor où elle était directrice adjointe, Esin Gunes, 22 ans à l’époque, a fondé Allure, spécialisée dans l’emballage des produits cosmétiques.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

L'avis négatif qu'elle poste sur une société se retourne contre elleOdile Kerjean, psychologue, a commandé de la colle à parquet sur le site de la société Ferber Painting. Elle reçoit un produit totalement différent, à savoir de l'eau. Elle demande un remboursement, qui est refusé. Odile décide donc de poster un avis négatif sur internet.

La source: RTLFrance - 🏆 61. / 22,5 Lire la suite »

Machine à café à grains : elle est signée Delonghi et elle est en promotion folleCette machine expresso fabriquée par Delonghi, est devenue une véritable référence et profite d'un prix exceptionnel pour une période limitée.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »