Bientôt une voie verte sur l’ancienne ligne ferroviaire Fontenay-le-Comte-Niort ?

« Sa réalisation répondrait aux enjeux de mobilité douce et de diminution des émissions de gaz à effet de serre, expose Michel Biré, vice-président à la communauté de communes, délégué au Projet de territoire et aux transports.

Sous un aspect plus touristique, elle permettrait de connecter directement la Vendée et les Deux-Sèvres, de relier certains territoires vers la Vendée vélo, la Vélofrancette, la Coulée verte à Niort et le projet Vélopolitaine du pôle métropolitain Centre atlantique. Elle pourrait également desservir des zones d’activités et certaines communes non reliées à ce jour. »en cours de finalisation.

