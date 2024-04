Beyoncé dévoile les secrets de son dernier album et remercie Stevie Wonder

Beyoncé dévoile un par un les secrets de son dernier album Cowboy Carter. La chanteuse a révélé lundi 1er avril lors des iHeartRadio Music Awards que Stevie Wonder avait participé à l'élaboration de ce disque qui rend hommage à la country. Le chanteur légendaire joue de l'harmonica sur sa reprise de Jolene, tube de Dolly Parton sorti en 1973, a indiqué Beyoncé en remerciant Stevie Wonder qui lui remettait le "Innovator Award", un prix pour récompenser ses innovations en musique.

"Merci Stevie, merci du bon fond du cœur. Je t'aime. Je te remercie d'avoir été un pionnier. Je suis honorée de recevoir ce prix de tes mains. Quand on me demande quel artiste je pourrais écouter pour le reste de ma vie, je réponds toujours toi." Carton sur Spotify Et d'ajouter: "Je veux te remercier d'aider la Terre à devenir un monde meilleur. Et merci d'avoir joué de l'harmonica sur Jolen

