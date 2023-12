Beyoncé annonce sa tournée 'Renaissance World Tour'

“Attention à ce que vous me demandez, il se pourrait que je le fasse” a annoncé la superstar Beyoncé sur Instagram en octobre dernier. Comme une adresse à ses fans, qui attendent depuis plus d’un an les clips de son dernier album, RENAISSANCE. Septième album de la chanteuse et performeuse américaine, cet opus est une célébration de la culture queer du New York des années 70 et 80, entre les débuts prometteurs de la house et la décadence du disco.

Un album concept, comme elle a pris l’habitude de les imaginer, qui laissait rêver à une superbe série de vidéos. Qui n'ont toujours pas vu le jour, malgré les nombreux mois écoulés. Depuis, le “Renaissance World Tour” a débuté en mai 2023 dans une myriade de paillettes, de looks époustouflants, personnalisés pour chaque nouveau concert, de voguing (avec des danseurs issus de la scène ballroom, dont Darius Hickman et Honey Balenciaga) et de groove. Plus de place aux doutes : Beyoncé présentait là sa tournée la plus ambitieuse à ce jour, en pas moins de sept tableaux et près de trois heures de sho





