Bernadette, Parlement, Tapie : ces films et séries qui nous plongent dans les coulisses du pouvoir

Même art de la mise en scène et du storytelling, même puissance d'incarnation, mêmes outils de communication et même volonté de conquérir les âmes, de faire entendre leur voix et, parfois, de faire évoluer une pensée : les parallèles entre le monde du cinéma et des séries et l'arène politique sont légion.

S'appuyant aussi sur des faits historiques comme autant de points d'ancrage pour le public (la dissolution de l'Assemblée, le second tour face à Jean-Marie Le Pen en 2002...), elle a ensuite tordu la réalité, avec les précautions nécessaires. «Face au droit américain, notre droit français est beaucoup plus encadrant sur les questions de diffamation, d'atteinte à la vie privée ou à la mémoire des morts.

Le spectacle 'Bernadette de Lourdes' exclu du Pass culture collectif pour 'non-respect de la laïcité'VIDÉO - Le Rectorat a envoyé un mail aux équipes du spectacle pour expliquer que leur 'structure n'était pas éligible à la part collective du Pass culture (…) car elle ne propose pas de démarche d'éducation artistique et culturelle' et que 'le respect de la chartre de la laïcité pose par ailleurs... Lire la suite ⮕

Libye: les ambassadeurs des Etats soutenant Israël doivent partir (Parlement)Le Parlement installé dans l’est de la Libye a exigé mercredi le départ « immédiat » des ambassadeurs des pays soutenant Israël dans sa guerre contre le Hamas palestinien, en citant notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Italie. Lire la suite ⮕

Guerre au Soudan: reprise des négociations sous médiation américano-saoudienneDes discussions devraient reprendre ce jeudi à Jeddah, en Arabie saoudite, entre les délégations de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et du chef des paramilitaires, le général Mohamad Hamdane Daglo, dit « Hemedti ». Jusqu'à présent, les différentes tentatives de médiation ont échoué, ne permettant que de décrocher de brèves trêves. Lire la suite ⮕

- AC Milan : Pioli aussi sous le charme de Zaïre-EmeryStefano Pioli, l'entraîneur italien de l'AC Milan, est lui aussi séduit par Warren Zaïre-Emery, auteur d'une sacrée démonstration. Lire la suite ⮕