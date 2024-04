Benjamin Biolay parle de sa fille Anna

Alors que Benjamin Biolay est en pleine promotion du film Quelques jours pas plus, dont la sortie est prévue le 3 avril, il a donné une interview à La Tribune du Dimanche le 31 mars, et en a profité pour se livrer sur sa fille Anna, fruit de son ancienne relation avec l'actrice Chiara Mastroianni. À seulement 20 ans, cette dernière a déjà décroché quelques rôles au cinéma.

Petite-fille la légende vivante du cinéma français Catherine Deneuve, et de l'acteur italien Marcello Mastroianni, elle apparaîtra notamment sur grand écran le 10 avril prochain dans Rosalie, de Stéphanie Di Giusto, aux côtés de Nadia Tereszkiewicz, Benoît Magimel et de son père. » LIRE AUSSI - Anna Biolay, fille de Benjamin Biolay et de Chiara Mastroianni : l'héritage d'une enfant de la balle C'est avec une tendresse palpable, que Benjamin Biolay s'est exprimé sur le potentiel artistique qu'il décèle en elle : «Elle fait ce qu'elle veut ! J'ai l'impression qu'elle suit plutôt les pas de sa mère», a-t-il lanc

