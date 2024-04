Ben Affleck dévoile ses nouvelles baskets rares lors d'une promenade avec Jennifer Lopez

Côté baskets, Ben Affleck ne plaisante pas. Passé spécialiste dans l'art de la sneaker rare, le quinqua affiche une collection de paires toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Après s'être récemment affiché avec des Nike Dunkin Donuts (qu'il est le seul à posséder) ou des Nike Air Jordan 4 (les plus cool de ces dernières années), il a encore frappé la semaine dernière, en plein week-end de Pâques, en s'affichant aux côtés de son épouse Jennifer Lopez.

Une série de promenades en amoureux à travers lesquelles il en a profité pour afficher deux de ses nouvelles trouvailles sneakers. Et pas des moindres ! Nike SB Dunk Low Travis Scott Ordinateur sous le bras et attaché-case à la main, Ben Affleck a d'abord misé des Nike SB Dunk Low Cactus Jack signées Travis Scott. Le rappeur, qui a revisité plusieurs célèbres modèles pour l'équipementier américain, livre avec cette variante de la très populaire Dunk Low, une basket quelque peu inattendu

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



GQ_France / 🏆 24. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ben Affleck est définitivement le boss des baskets qui sortent de l'ordinairePendant le week-end de Pâques, Ben Affleck avait mis la main sur une nouvelle fournée de baskets des plus originales. La preuve par deux.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Sieste bouche ouverte, pneu crevé... Jennifer Lopez et Ben Affleck sont-ils un couple comme les autres ?La chanteuse et l'acteur se sont vus contraints d'abandonner leur voiture à Los Angeles, samedi 16 mars, en raison d'un pneu à plat. L'occasion de revenir sur toutes ces fois où le quotidien du couple a fait écho à celui du commun des mortels.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

– Jennifer Lopez maman : à 16 ans, sa fille Emme est son portrait craché !Jennifer Lopez et sa fille Emme sont allées voir la comédie musicale Merrily We Roll Along à New York. Pour immortaliser leur sortie, la maman a partagé de tendres clichés de son adolescente, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Jennifer Lopez, 54 ans, dévoile sa routine sportive du dimanche pour sécher en un temps recordCe 25 mars 2023, la star Jennifer Lopez a livré à un cadeau à ses fans : elle a dévoilé sa routine sportive du dimanche. Explications.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Jennifer Lopez révèle le secret de sa silhouette : voici les 4 légumes qu’elle préfère !Quels sont les habitudes alimentaires de Jlo pour être en pleine forme ? Voici les 4 super aliments que la star affectionne particulièrement.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Jennifer Lopez annule plusieurs dates de sa tournée aux États-UnisLa chanteuse Jennifer Lopez à la première du film « This Is Me... Now : A Love Story » à Los Angeles.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »