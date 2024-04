Belle offre sur le Samsung Galaxy A34 avec une remise de 35 %

Si vous êtes à la recherche d’un appareil avec une fiche technique équilibré à un prix relativement contenu, nous avons déniché pour vous une belle offre sur le Galaxy A34. Ce smartphone Samsung milieu de gamme, sorti en mars 2023, s’est vu remplacé tout récemment par le Galaxy A35. Pourtant, il reste un bon investissement, surtout maintenant qu’il profite d’une remise de 134 euros, soit 35 % de réduction. Ce qu’on apprécie du Samsung Galaxy A34 • Son joli design et son écran, digne d’un haut de gamme • Son capteur principal et son autonomie • Sans oublier ses quatre ans de mises à jour majeures Disponible à sa sortie au prix de 399 euros dans sa version 6 + 128 Go, le Samsung Galaxy A34 est en ce moment remisé à 265 euros (avec une coque offerte) sur le site d’Ubaldi

