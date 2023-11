Béatitudes : l’élection du gouvernement de la communauté reportée

Depuis le vendredi 27 octobre et jusqu’au 5 novembre, la communauté des Béatitudes tient son assemblée générale dans sa maison de Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher).

« Mgr de Kerimel, récemment arrivé sur le diocèse de Toulouse, a préféré reporter les élections afin d’approfondir sa connaissance de la communauté avant d’émettre sa proposition. » Ces élections interviennent à un moment crucial pour la communauté qui est à la fois sous le coup d’enquêtes menées par lepar les sessions délibératives de travail concernant les questions importantes pour la communauté, notamment celles de la relecture historique et de l’approfondissement du vécu de la famille ecclésiale »« On pourra au moins décider de ce que nous voulons pour l’avenir et ensuite désigner ceux qui nous...

