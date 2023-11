Be Energy déménage dans de nouveaux locaux

Le déménagement de Be Energy dans de nouveaux locaux montre bien les ambitions de la société avignonnaise. Avec désormais 1.500 m2 d'espace, elle a multiplié par dix sa surface initiale. L'entreprise de 19 salariés n'est pas la seule à croire dans son développement. L'inauguration en présence de nombreux élus et acteurs ou financeurs de la croissance verte laisse deviner les attentes autour de l'activité de la PME, spécialiste de la régénération de batteries et d'huiles.

Un positionnement porteur à l'heure où l'empreinte carbone et l'usage de ressources - qui paraissent limitées - sont particulièrement scrutés. « Nous nous situons avant même le recyclage ou le changement d'usage d'un produit usé, nous permettons le réemploi dans une fonction identique », présente Mickaël Balondrade, le directeur général. Fondée en 2005 par Bertrand Coste, Be Energy était jusqu'en 2014 séparée en deux marques, l'une pour la régénération de batteries et l'autre pour l'huile. Deux parties qui ne sont pas égales, les batteries au plomb représentent la très grande partie de l'activité encore aujourd'hu





