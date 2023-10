Bayonne : des risques de débordement de la Nive et de l’Adour

La Ville prévient de risques de débordements de la Nive et de l’Adour, samedi 28 et dimanche 29 octobre

Dans un communiqué, la Ville de Bayonne informe qu’une « vigilance crue et une alerte orange Météo-France entrent en vigueur à partir de ce vendredi et jusqu’au dimanche 29 octobre à 18 h 30.

La mairie interdit tous déplacements et tous stationnements des véhicules motorisés et deux-roues, et invite à la prudence sur les secteurs suivants pouvant être inondés : le quai Jaureguiberry, les rues Saubiole, Marsan, Marengo, cordeliers, Tonneliers, chemin de la Baignade, chemin de Halage, quai de Lesseps au droit de l’Autre Cinéma et du Didam, la place Sainte-Ursule, l’avenue du capitaine Resplandy, le quai Chaho, le quai Galuperie, le quai des... headtopics.com

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Lire la suite:

sudouest »

Transat Jacques Vabre : 'Un Camarguais' va battre le record des participationsKito de Pavant sera au départ pour la 12e fois, dimanche 29 octobre. Lire la suite ⮕

Transports en Ile-de-France : les perturbations du week-end des 28 et 29 octobrePeu de grosses perturbations à craindre ce week-end sur les réseaux RER et Transilien. Plusieurs lignes de métro, en cours de modernisation, seront en revanche partiellement ou totalement fermées aux voyageurs ce dimanche. Lire la suite ⮕

29 octobre 1923: la République turque rompt avec l'histoire de l’Empire ottomanEn 1923, un héros de la Première Guerre mondiale, Mustafa Kemal, crée, avec la République turque, le seul État majoritairement musulman hors d’Europe à échapper à la domination coloniale européenne. Par bien des aspects, il renie l’héritage pluriséculaire de l'Empire ottoman. Lire la suite ⮕

Que faire à Marseille ce week-end, les 27, 28 et 29 octobre ?La 44ème édition des 20 km de Marseille-Cassis, le match OM - Lyon, l'artiste Vacra à l'Espace Julien... La Provence vous propose de nombreuses idées d'activités pour profiter au mieux de votre week-end à Marseille. Lire la suite ⮕

Brocantes et vide-greniers : où en trouver ces 28 et 29 octobre dans la région ?Vous aimez les vide-greniers et les brocantes ? La Dépêche du Midi a sélectionné pour vous les principaux événements dans la région ces 28 et 29 octobre 2023. Lire la suite ⮕

À Lunel, l’estivale Pescalune s’offre son second Revivre d’automne ce week-endC’est parti pour la clôture de la grande fête de la ville ces vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre. Lire la suite ⮕