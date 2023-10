Battue par l'Angleterre, l'Argentine conclut un parcours en Coupe du monde sans saveur

Derrière le podium, les Argentins et leur staff sont restés longtemps enlacés, autour de leur capitaine Julian Montoya. Il était sorti dès la 56e minute, touché à un genou, pour laisser la place à Agustin Creevy. À 38 ans, et 108 sélections, ce dernier est le joueur le plus âgé à avoir disputé une Coupe du monde.

Ils vont désormais repartir sur un nouveau cycle, sans leur sélectionneur australien Michael Cheika, qui a terminé son mandat de deux ans (il avait remplacé Mario Ledesma, démissionnaire en 2021). Il devrait être remplacé par Felipe Contepomi, qui a fait ses armes de coach au Leinster et qui était un des adjoints de Cheika ces derniers mois.

Coupe du monde de rugby : suivez en live la petite finale Argentine-AngleterreBattues dans les demi-finales de la Coupe du monde de rugby, l'Argentine et l'Angleterre se disputent ce vendredi soir la troisième place dans la 'petite' finale. Coup d'envoi à 21 heures au Stade de France. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby : l'Angleterre s'offre la petite finale face à l'ArgentineAu terme d'un match cadenassé, le XV de la Rose a fait chuter les Pumas argentins au Stade de France et grimpe sur le podium. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby : l’Angleterre s’adjuge la troisième place en battant l’ArgentineLe XV de la Rose a arraché la troisième place au détriment de l'Argentine. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby: l'Angleterre 'profondément déçue' après l'absence de sanction contre Mbonambi,...La Fédération anglaise de rugby a fustigé jeudi l'absence de sanction contre Mbongeni Mbonambi de la part de World Rugby. Le talonneur sud-africain pourra jouer la finale face à la Nouvelle-Zélande malgré les accusations de racisme portées à son encontre par l'Anglais Tom Curry après la démi-finale.... Lire la suite ⮕

L'antisèche de la petite finale de la Coupe du monde 2023 : 'Moribronze' AngleterreLe XV de la Rose s'est invité sur le podium de la Coupe du monde, en battant l'Argentine 26-23 ce vendredi au Stade de France. L'Angleterre fait une drôle 3e... Lire la suite ⮕

Petite finale : L'Angleterre bat l'Argentine (26-23) et termine 3e de la compétitionC'est Owen Farrell et les Anglais qui ont terminé 3e de la Coupe du monde de rugby 2023. Lire la suite ⮕