Bassirou Diomaye Faye élu président du Sénégal

Le panafricaniste de gauche Bassirou Diomaye Faye est devenu mardi le cinquième président du Sénégal après une ascension éclair, en promettant un"changement systémique"à la tête de l'Etat,"plus de souveraineté" ainsi que l'apaisement après des années d'agitation. M.

Faye, en costume bleu et le verbe et l'allure assurés, a prêté serment devant des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'Etat et dirigeants africains au Centre des expositions de la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar. Il a juré,"devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal", de défendre"l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine?. M. Faye, jamais élu auparavant, devient à 44 ans le plus jeune président du pays ouest-africain depuis l'indépendance en 1960, moins de trois semaines après être sorti de priso

